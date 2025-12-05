El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil hareket ederek, o sırada yolda seyreden başka bir otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesine gelen sürücü, aracını işletme önüne park etti. El freni çekilmeyen otomobil, geri geri giderek Atatürk Bulvarı'na girdi. O sırada bulvarda Turgutreis yönüne giden otomobilin sürücüsü, geri geri gelen aracı fark edip yavaşladı. El freni çekilmeyen otomobil, karayolundaki otomobile hafif şekilde çarptı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA