El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, el freni çekilmeyen bir otomobil geri geri giderek yolda seyreden başka bir araca çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil hareket ederek, o sırada yolda seyreden başka bir otomobile çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Konacık Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesine gelen sürücü, aracını işletme önüne park etti. El freni çekilmeyen otomobil, geri geri giderek Atatürk Bulvarı'na girdi. O sırada bulvarda Turgutreis yönüne giden otomobilin sürücüsü, geri geri gelen aracı fark edip yavaşladı. El freni çekilmeyen otomobil, karayolundaki otomobile hafif şekilde çarptı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa