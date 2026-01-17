Kanoyla kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden kano ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından önceki gün sabaha karşı kano üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botları ile hareketli kano durdurularak 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA