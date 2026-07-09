Haberler

Bodrum'da cinayet gibi kaza

Bodrum'da cinayet gibi kaza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam'a cip çarptı. Ağır yaralanan Kartam hastanede hayatını kaybederken, sürücü tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yürüyen yaya, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Gölköy Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyreden 34 NY 0075 plakalı cip, yolda yürüyen 62 yaşındaki Cansever Kartam adlı vatandaşa çarpıp altına aldı.

Daha sonra geri geri giden cipin Kartam'ın üzerinden geçtiği öğrenildi. Kaburgaları kırılan ve ağır şekilde yaralanan Kartam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü N.Y.(51) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gölköy'de uzun yıllar yufka işi yapan Cansever Kartam'ın geçirdiği rahatsızlığın ardından işini bırakmak zorunda kaldığı ve haftanın 4 günü diyalize girdiği öğrenildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansever Kartam'ın ise dün ikindi namazı sonrası Gölköy Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıttaydı

Olay anına ait görüntüler bir işyeri kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hayatını kayeden Kartam'ın yolda yürümesi ve cipin arkadan gelerek çarpması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu

Otoyoldaki otobüs kazasında yaralananlardan 1 kişi öldü
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

Midye toplamak için daldılar, karşılarına çıkan kan dondurdu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti