Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı