Haberler

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, bir beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
12 bin kişilik stadyum da savaşa boyun eğdi

Dev stadyum da savaşa boyun eğdi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış

Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış