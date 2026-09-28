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Bodrum'da arkadaşını 3 kez bıçakla öldürdüğü iddia edilen F.D. adliyeye sevk edildi

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Bodrum'da arkadaşını 3 kez bıçakla öldürdüğü iddia edilen F.D. adliyeye sevk edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını 3 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen F.D., adliyeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, apart otelin girişinde bulunan arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen F.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Farklı odalarda kalan F.D. ile Yaman Mat (36) arasında gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D.'nin Yaman Mat'ı karnından ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladığı öğrenildi. F.D.'nin ardından 112 Acil'i arayarak apart otelin önünde bir kişinin yaralı olduğunu bildirdiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, apart otelin girişinde yerde bulunan Yaman Mat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından bölgeden ayrılan F.D., daha sonra tekrar olay yerine geldiği sırada suç aleti olduğu değerlendirilen sustalı bıçakla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. F.D.'nin olayın ardından bıçağı yıkadığı öğrenildi.

F.D. ile Yaman Mat'ın daha önce aynı odada kaldıkları, aralarında yaşanan sorun nedeniyle odalarını ayırdıkları öğrenildi. F.D.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi F.D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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