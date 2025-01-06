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Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü

Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Otomobil Çukura Düştü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattının patlaması sonucu bir otomobil çukura düştü. Sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini su basmasına neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı. Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı. Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım" dedi.

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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