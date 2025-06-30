Bodrum'da Alışveriş Merkezinin Arkasında Yangın Çıktı

Bodrum'da Alışveriş Merkezinin Arkasında Yangın Çıktı
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Bodrum'da Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda başlayan yangın nedeniyle AVM tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum'da bir alışveriş merkezi arkasındaki ağaçlık alanda başlayan yangın sonrası AVM tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İçerisinden yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM'nin boşaltıldığı ve kapatıldığı öğrenildi. Alevler, AVM'nin yakınında söndürüldü fakat dağın yamacına doğru ilerledi. Arazinin sarp ve kayalık olması yangının kontrol alınmasını zorlaştırırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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