Bodrum'da 44 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 44 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan ve 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan M.K. isimli şahsın Bodrum'da olabileceği yönünde bilgi paylaşılması üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda saklandığı adres tespit edilen M.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2024 yılından bu yana 44 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı