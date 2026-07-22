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40 göçmen yakalandı; 2 gözaltı

40 göçmen yakalandı; 2 gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-71, KB-4303) bölgeye hareket etti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile yürütülen ortak operasyon hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 25 düzensiz göçmen ile beraberinde 15 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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