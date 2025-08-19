Bodrum'da 23 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Bodrum'da 23 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 ayrı suçtan aranmakta olan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen şahıs, adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen ve 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bir şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.