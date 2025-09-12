Haberler

Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmenleri limana getirerek gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 1 çocuk yakalandı. Botlarla limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
