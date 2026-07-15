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Bodrum'da 2 olayda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da 2 olayda 10 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı olayda toplam 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 10 düzeniz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Önceki gün gece saatlerinde Bodrum açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu (KB-71), deniz ortasında 2 kişinin yüzdüğünü tespit edildi. Ayaklarına paketlerin takıp yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalıştığı belirlenen 2 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarındaki başka bir olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 8 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İki olayda karaya çıkarılan toplam 10 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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