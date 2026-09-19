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Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlikçe tekneden tahliye edildi

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Bodrum açıklarında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlikçe tekneden tahliye edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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