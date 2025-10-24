Haberler

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenlerin Lastik Botu Battı: 8 Kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su alarak batan lastik bottaki 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi kurtarıldı. Kayıp 8 kişi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.06'da Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede bir şahsın yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi. Yardım talebinde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Şahıs ilk ifadesinde, Bodrum ilçesinin Bitez bölgesinden 18 kişinin bulunduğu lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söyledi. Beyan üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha sevk edildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Çelebi Adası'na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler, 8 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 düzensiz göçmeni arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde devam ediyor. - MUĞLA

