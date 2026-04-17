Bodrum açıklarında facianın eşiğinden dönüldü: 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir düzensiz göçmen botu batma tehlikesi geçirirken, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 30 göçmen kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su alarak batma tehlikesi geçirdi. Olayda 5'i deniz yüzeyinde olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen de sağ olarak kurtarıldı. Bota alınan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

