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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Batma Tehlikesi Geçirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, fırtına nedeniyle batma tehlikesi yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 26 göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği bot, batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısı yapmıştı. Göçmenler, fırtına uyarısına rağmen yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Göçmenlerin bindiği lastik bot, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdi. Yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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