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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca deniz ortasında bırakılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 10 yetişkin ve 11 çocuk kurtarılarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca deniz ortasına bırakılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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