Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, içinde 18 düzensiz göçmen, 8 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı bulunan bir bot durduruldu. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kaçakçılar gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk yakalandı. Botta bulunan 2 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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