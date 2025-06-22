Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen ve Kaçakçılar Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, içinde 18 düzensiz göçmen, 8 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı bulunan bir bot durduruldu. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kaçakçılar gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk yakalandı. Botta bulunan 2 kişi de göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçısı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa