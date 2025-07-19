Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botu arıza yapan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen ile beraberinde 17 çocuk kurtarıldı. Bottaki 2 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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