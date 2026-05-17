ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze protestosu: "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his"

ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ailesiyle katıldığı etkinlikte bir aktivistin Gazze politikalarını protesto etmesi üzerine çocuklarını bahane ederek soruyu yanıtsız bıraktı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Virginia eyaletine bağlı McLean kentinde ailesiyle birlikte katıldığı halka açık bir etkinlikte bir aktivist tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları nedeniyle protesto edildi.

Aktivist, Blinken'a "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his" sorusuna yöneltti. Ortamın gerilmesi üzerine aktivist, Blinken'a kendisini taciz etmediğini sadece bir soru sorduğunu belirtti.

Aktivistin Gazze'deki katliamların içerisinde yer aldığını söylemesi üzerine ise Blinken, çocuklarının yanında olduğunu bahane ederek, soruyu cevaplamaktan kaçındı.

Aktivist ise, bunun üzerine "Çocuklar mı. Sanki çocukları umursuyormuşsunuz gibi. Yoksa sadece kendi çocuklarınızı mı önemsiyorsunuz. Sadece kendi çocuklarınız mı önemli efendim. Çocuklarınız için üzülüyorum. Bir gün büyüyüp haberleri okuyacaklar" dedi.

Aktivist, kendisini kovan Blinken'a bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmediğini belirtti. - VIRGINIA

