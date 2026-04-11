Bitlis'te iş makinesi ile tır çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Bitlis-Van karayolunda Karayollarına ait iş makinesi ile sebze yüklü tırın çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün sabah saatlerinde Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Bolalan köyü mevkiinde meydana geldi. Karayollarına ait 06 CIU 977 plakalı iş makinesi ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze yüklü tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.G., E.G. ile durumu ağır olan A.İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı