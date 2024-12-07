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Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 33 Yaralı

Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazası: 33 Yaralı
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Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 23 araç karıştı, 33 kişi yaralandı. Vali Ahmet Karakaya, yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralanan 33 yaralıyı ziyaret etti.

Bugün sabah saatlerinde sis ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis'te 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 33 kişi yaralanmıştı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilk olarak kazaların meydana geldiği mevkide incelemede bulunu yetkililerden bilgiler aldıktan sonda Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bu sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 23 aracın kazaya karıştığını değerlendiriyoruz. Bizdeki verilere göre 33 vatandaşımız hafif şekilde yaralandılar. Bunların büyük kısmı ayakta tedavileri yapıldı. Çok şükür hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Sağlıkçılarımız gerekli ilgiyi alakayı gösteriyorlar. Emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından bu kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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