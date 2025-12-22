Hizan'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 13 AAS 448 plakalı kamyonet, 13 AAR 032 plakalı araç ile 61 AFY 880 plakalı Fiat marka otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlarda hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS