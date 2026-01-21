Üzerine sıcak su dökülen çocuk için seferberlik

Haberler

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki H.E. için sağlık ekipleri ve İl Özel İdaresi koordineli bir şekilde çalışarak yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üzerine sıcak su dökülen 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Göldüzü köyünde meydana gelen olayda, üzerine sıcak su dökülen H.E. yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgenin arazi şartları ve ulaşım zorluğu nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaralı çocuk bulunduğu yerden alınarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
