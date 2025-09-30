Haberler

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu İki Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, yabancı uyruklu iki kişi midelerinde taşıdıkları 136 uyuşturucu kapsülü ile yakalanarak tutuklandı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında önemli bir başarı elde edildi.

Bitlis'te düzenlenen narkotik operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli, midelerinde taşıdıkları 136 uyuşturucu kapsülleriyle yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan tıbbi müdahalesinde, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
