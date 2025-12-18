Haberler

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda yasadışı uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 5 kişi tutuklandı. Operasyonlarda sıvı metamfetamin ve sentetik kannabinoid gibi maddeler bulundu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kahraman jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BİTLİS

