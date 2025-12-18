Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kahraman jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BİTLİS