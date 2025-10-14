Haberler

Bitlis'te Traktör Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yokuş aşağı hareket eden traktörün altında kalan 61 yaşındaki Mehmet Nuri Savağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Taşüstü köyünde meydana geldi. Mehmet Nuri Savağ (61) isimli şahıs, çalışır vaziyette bekleyen traktörün yokuş aşağı hareket etmesi sonucu aracı durdurmak istediği esnada dengesini kaybederek traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan adam, yakınları tarafından Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Savağ, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.