Bitlis'te Traktör Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Taşüstü köyünde meydana geldi. Mehmet Nuri Savağ (61) isimli şahıs, çalışır vaziyette bekleyen traktörün yokuş aşağı hareket etmesi sonucu aracı durdurmak istediği esnada dengesini kaybederek traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan adam, yakınları tarafından Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Savağ, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS