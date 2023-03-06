Bitlis'te trafik kazası: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı'nda H.K. yönetimindeki 13 AAK 120 plakalı araç, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bitlis AFAD 3. Sayfa Haberler

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