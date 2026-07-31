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Bitlis’te trafik kazası: 2 yaralı

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Bitlis’te otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yolalan beldesinde Ö.F.G. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 DDN 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Ö.F.G. ile A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Ö.F.G. ile yanında bulunan A.Ç. Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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