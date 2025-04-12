Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Alaniçi köyü mevkisinde meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa