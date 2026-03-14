Tatvan'daki feci kazada karı koca hayatını kaybetti

Bitlis-Van karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu Nazmi ve Zehra Atsız çifti hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan çocuklar ve diğer sürücüler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Bitlis-Van karayolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden çiftin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile tırda bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet va Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Karı kocanın cenazeleri bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde üst düzey önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten verdi. Karayolları ekipleri yola saçılan araçların parçalarını temizleyip kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

6 aylık bebeğin biberonu görevlilerin yüreğini burktu

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A.'nın biberonu, oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A'nın scooteri ile kaza yapanların ayakkabıları yola savruldu. Yola saçılan biberon ile scooter yürekleri burktu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
