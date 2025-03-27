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Bitlis'te Tır Kontrolden Çıktı, 1 Kişi Yaralandı

Bitlis'te Tır Kontrolden Çıktı, 1 Kişi Yaralandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kontrolden çıkan bir tır ihata duvarında asılı kaldı. Tır sürücüsü H.E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın ihata duvarında asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'ten Adilcevaz istikametine gelen 21 DP 540 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçti. Şans eseri o esnada başka araçlar geçmezken, tır ise ihata duvarında asılı kaldı. Tır sürücüsü H.E. bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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