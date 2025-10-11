Haberler

Bitlis'te TIR ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Dibekli köyü yakınlarında meydana geldi. R.A. idaresindeki 34 KFE 863 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 BYK 511 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ş.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
