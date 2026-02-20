Haberler

Bitlis'te tefeci şebekesine operasyon: 7 tutuklama

Bitlis'te tefeci şebekesine operasyon: 7 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te düzenlenen geniş çaplı operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 24 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar ve çok sayıda belgeler ele geçirildi.

Bitlis'te tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis Merkez ve Güroymak ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Toplam 24 şüpheliye yönelik 22 adrese düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 adet av tüfeği ve 4 adet dolu kartuş, 1 adet 7x65 mm fişek, 24 adet 9 mm tabanca fişeği ile çok sayıda çek, senet ve adi sözleşme ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması