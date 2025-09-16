Haberler

Bitlis'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı

Bitlis'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen 'patpat' kazası sonucu bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu sürücü H.Ş. şarampole uçtu ve hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "patpat" isimli tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Gayda köyü mevkisinde meydana geldi. H.Ş. isimli şahsın kullandığı patpat, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan savrulup 6 metreden şarampole uçan sürücü yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.Ş. ambulansla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var

Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.