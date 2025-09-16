Bitlis'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Gayda köyü mevkisinde meydana geldi. H.Ş. isimli şahsın kullandığı patpat, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtan savrulup 6 metreden şarampole uçan sürücü yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.Ş. ambulansla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS
