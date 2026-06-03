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Bitlis'te yakıt tankerinin içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te yakıt tankerinin içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir yakıt tankerinin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken, göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yakıt tankeri içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan çekiciye bağlı tanker içerisinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde tankerin iç kısmına gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen sevkiyatını organize ettiği değerlendirilen 1 şüpheli şahıs da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin ise Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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