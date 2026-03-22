Kamyonetin takla atmasıyla aynı aileden 5 kişi yaralandı

Bitlis'te, Bitlis-Baykan kara yolunda kontrolden çıkarak takla atan kamyonetteki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu Ayrancılar köyü mevkiinde meydana geldi. Y.Y. yönetimindeki 72 ABC 492 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Y.Y. ile yanında bulunan A.Y., M.Y., S.Y. ve Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı