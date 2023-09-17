Bitlis'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri köye sevk edildi ve güvenlik önlemi alındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan iki aileden 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.