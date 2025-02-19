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Bitlis'te Şarampole Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Yaralandı

Bitlis'te Şarampole Yuvarlanan Araçta 5 Kişi Yaralandı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hastaneye gitmek isteyenlerin bulunduğu otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hastaneye gitmek isteyen şahısların içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyü yolunda meydana geldi. C.E. yönetimindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen araç sürücüsü C.E. ile yanında bulunan S.G., B.G., S.B. ve H.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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