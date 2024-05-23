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Bitlis'te patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda Mutki kırsalında patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda amonyum nitrat, patlayıcı madde, el bombaları, güneş enerji paneli ve çeşitli gıda ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Mutki kırsalında patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mutki ilçesi kırsalında 23 Mayıs 2024 tarihinde Şehit Güvenlik Korucusu Barış Timurçin Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sonucunda kayalık alanda toprağa gömülü vaziyette 30 kilo amonyum nitrat, mazot ve şeker karışımı patlayıcı madde, 5 kilo bidon içerisine sıkıştırılmış patlayıcı madde, 3 adet savunma tipi el bombası, 1 adet saniyeli fitil ile desteklenmiş el yapımı el bombası, 2 adet piknik tüpü, 10 adet kalem pil, 1 adet güneş enerji paneli, 100 kilo küp şeker, 40 kilo un, 25 kilo bulgur, 18 litre sıvı yağ, 15 kilo makarna, 10 kilo çay, 1 kilo tütün ile muhtelif miktarda gıda, giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliğinde olanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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