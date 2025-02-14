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Bitlis'te Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı
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Bitlis'in Yolalan beldesinde 63 AJF 735 plakalı FİAT marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı takla attı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, il merkezine bağlı Yolalan beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AJF 735 plakalı FİAT marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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