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Bitlis'te otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis'te otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'in Mutki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan B.G. (15) ve A.G. (13) ağır yaralandı. Dereye uçan araçtaki yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak tedavileri yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis Mutki 3. Sayfa Haberler

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