Bitlis'te köpeğin ısırdığı iki çocuktan biri kuduz nedeniyle yoğun bakıma alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 çocukla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara'da tedavileri devam eden çocuklardan birinde kuduz virüsüne rastlanmadığı öğrenildi. Kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ise negatif çıkan ilk iki testinin ardından son testte virüs tespit edildiği belirlendi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çocuğun durumuna ilişkin basın mensuplarına son bilgileri aktaran Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, 19 Ekim'de çocuğun ısırılan kolunda uyuşma başladığını söyledi. Adilcevaz'da aşı olan çocuğun daha sonra Hacettepe'ye getirildiğini, ilk tetkiklerde çocuğun sudan korktuğu ve tükürük salgısının arttığının belirlendiğini dile getiren Cengiz 21 Ekim'de yoğun bakıma alındığını belirtti.

SON TESTTE KUDUZ VİRÜSÜ ÇIKTI

Çocukta hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gözlemlediklerini kaydeden Cengiz, hastadan alınan numunelerin veteriner enstitüsünde incelendiğini ifade ederek, "Kuduz hastalığına ait bulgular olmak üzere bunu kanıtlamak için tetkikler istedik. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virüsünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti" diye konuştu.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Ağrıları artan hastanın uyutulduğunu, yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını belirten Cengiz, "Bundan sonraki süreç yoğun bakımda devam edecek" dedi.