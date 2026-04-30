Bitlis'te kayalıklardan düşen genç için helikopter ambulans havalandı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrasında kayalıklardan düşen 18 yaşındaki genç, bölgeye sevk edilen helikopter ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hizan ilçesine bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrasında meydana geldi. Kayalık alanda dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki R.G., sert zemine çarparak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede kafa travması geçirdiği belirlenen R.G.'nin, arazi şartları ve durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak hava yoluyla nakline karar verildi. Bölgeye yönlendirilen helikopter ambulans, yaralıyı alarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - BİTLİS

