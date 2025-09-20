Haberler

Bitlis'te Kaçak Keklik Avına 101 Bin Lira Ceza

Adilcevaz ilçesinde kaçak keklik avlayan şahıslara toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi. Jandarma, durdurduğu araçta 3 adet kınalı keklik ve kaçak av malzemeleri ele geçirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak keklik avlayan şahıslara toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri gelen ihbar üzerine Adilcevaz ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan kontrollerde 3 adet kınalı keklik, 1 adet ses cihazı ve 2 adet tahta kafes ele geçirildi.

Ele geçirilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kekliklerin sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğaya salınacağı, ses cihazı ve kafeslerin ise imha edileceği bildirildi. Öte yandan, kaçak av yapan şahıslara Milli Parklar Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği tarafından 56 bin 710 lira idari para cezası ve 45 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 101 bin 710 lira ceza kesildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
