Bitlis'te İron Sazlığında Yangın Çıktı: Doğa ve Göçmen Kuşlar Tehdit Altında

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan İron sazlığında yangın çıktı.

Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırları içerisinde ve bir kısmı Muş ili sınırlarında bulunan, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan İron sazlığı, kısmi bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemese de sazlıkların bir bölümünde bitki örtüsü zarar gördü. Göçmen kuşlar ve diğer yaban hayvanları için büyük öneme sahip olan bu tür sulak alanlarda meydana gelen yangınlar, doğal yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yağmur yağışının ardından etkisini yitirdi.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, yangınların çoğu zaman dikkatsizlik sonucu ortaya çıkabildiğini belirterek, "Bölgede havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğada vakit geçiren bazı kişiler zaman zaman ısınmak amacıyla ateş yakabiliyor. Ancak bu tür alanlarda yakılan küçük bir ateş bile kısa sürede geniş bir yangına dönüşebiliyor. Sulak alanlar ve içindeki sazlıklar, başta kuşlar olmak üzere birçok canlı türü için elzemdir. Doğanın korunması için bu alanlarda ateş yakılmamalı ve yetkililerin uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Böyle bir durumda hemen yetkililere haber verilmelidir" dedi. - BİTLİS