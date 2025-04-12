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Bitlis'te İnşaatta Doğalgaz Borusu Zarar Gördü, Kısa Süreli Panik Yaşandı

Bitlis'te İnşaatta Doğalgaz Borusu Zarar Gördü, Kısa Süreli Panik Yaşandı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında doğalgaz boru hattının zarar görmesi sonucu panik yaşandı. Bölge güvenlik önlemleriyle kapatıldı ve gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında doğalgaz boru hattının zarar görmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Selçuklu Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın temel kazısı esnasında iş makinesi, yerin birkaç metre altında bulunan doğalgaz boru hattına zarar verdi. Borudan gaz sızıntısı olması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar korku ve tedirginlik içinde bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge emniyet şeridiyle çevrilerek vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi. Ekipler, boru hattındaki gaz akışını keserek sızıntıyı kontrol altına aldı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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