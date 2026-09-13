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Bitlis’te feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaralı

Bitlis’te feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaralı
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Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki Yekta Aktaş hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki Yekta Aktaş hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 13 Eylül 2026 günü saat 08.00 sıralarında Bitlis merkez Karınca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ACT 679 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Aktaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Şerafettin A. (44), yolcular Sevda A. (39) ve Aysanur A. (13) hayati tehlikeleri bulunacak şekilde yaralanırken, Yekta Aktaş (10) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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