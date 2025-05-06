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Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 42 Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 42 Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ahşap palet yüklü bir tırda yapılan aramada 42 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere il göç müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 42 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan analiz çalışması sonucunda, durdurulan ahşap palet yüklü tırın kasasında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, gizli bölmede 42 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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