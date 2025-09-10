Haberler

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizator Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Organizator Yakalandı
Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 Afgan düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı. Organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 düzensiz göçmenle birlikte bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan ilçe kırsalında 8 Eylül 2025 tarihinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör Ü.K. ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - BİTLİS

